C’è una clausola nel contratto di Messi per cui deve integrarsi nella società catalana

Dopo lo scoop relativo alle cifre, El Mundo oggi ha proposto altri dettagli dell'accordo tra Lionel Messi e il Barcellona. È presente, ad esempio, una clausola dove viene richiesto al giocatore di "mettere il massimo impegno per integrarsi nella società catalana", tanto che il club si sarebbe anche prodigato per migliorare il catalano di Messi. Un requisito messo alla pari di altre richieste, come "adottare una condotta personale e un ritmo di vita appropriati" o di non fare uso di sostanze dopanti. Nel contratto era contemplata anche l'eventualità che la Catalogna diventasse indipendente e in quel caso Messi si sarebbe ritenuto libero da quell'impegno.

