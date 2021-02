Bufera su Alfonso Signorini dopo la frase sulla Gregoraci: “Quando torni a casa picchia Elisabetta” – VIDEO (Di martedì 2 febbraio 2021) Scivolone di Alfonso Signorini, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera. L’intento del padrone di casa era quello di ironizzare con la complicità di Elisabetta Gregoraci, ma alla fine il suo si è rivelato uno dei momenti più cringe della serata, roba che se fosse accaduto all’interno della... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 2 febbraio 2021) Scivolone di, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera. L’intento del padrone diera quello di ironizzare con la complicità di, ma alla fine il suo si è rivelato uno dei momenti più cringe della serata, roba che se fosse accaduto all’interno della... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

infoitcultura : Alfonso Signorini “Quando torni a casa la sera picchia la Gregoraci”/ Bufera social per il 'proverbio cinese' - blogtivvu : Bufera su Alfonso Signorini dopo la frase su Elisabetta Gregoraci #gfvip - ranoextra : RT @sissi_con_la_i: Alfonso per come ha dimostrato di seguire la live non saprà neanche della bufera su Dayane #tzvip #sovip - BiaCeline : RT @sissi_con_la_i: Alfonso per come ha dimostrato di seguire la live non saprà neanche della bufera su Dayane #tzvip #sovip - _whatsmyage__ : Alfonso per come ha dimostrato di seguire la live non saprà neanche della bufera su Dayane #tzvip #sovip -