Al tavolo della crisi è scontro Iv-M5S sulla giustizia. Slitta ancora la chiusura delle trattative (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb – I giallofucsia si scontrano pure sulla giustizia: il tavolo della trattativa, prorogato fino alle 16, è un fallimento. Italia Viva "non condivide il lodo Orlando. Non c'è nessun accordo sulla prescrizione e sul processo penale". Così i renziani fanno tramontare le speranze di un'intesa sulla giustizia mentre al tavolo programmatico Pd, M5S e Iv sono ancora in disaccordo praticamente su tutto. No di Iv alla proposta M5S-Pd sulla riforma della giustizia Niente da fare, dunque, per la proposta avanzata dal Pd, che vedrebbe anche il favore dei 5 Stelle, per prendersi un anno di tempo per mettere mano alla riforma della giustizia penale che ...

