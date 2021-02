Acciuga – Roma (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Acciuga Via Vodice, 25A/B – 00195 Roma Tel. 06/3723395 Sito Internet: www.AcciugaRoma.it Tipologia: principalmente pesce Prezzi: antipasti 13/15€, primi 14/15€, secondi 18/20€, dolci 8€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTAConferma di voto per questo locale guidato dal giovane chef Federico Delmonte che ha aperto lo scorso anno nel quartiere Prati. La cucina è prettamente di mare, tranne per tre piatti terragni (uno per ogni portata) di cui francamente non se ne sentiva l’esigenza, mediamente ben realizzata e con qualche spunto creativo mai fine se stesso. Il menù non è molto ampio (un bene a nostro avviso…) e, oltre alla scelta à la carte, prevede due percorsi degustazione: “Federico” a 68€ per nove portate e “Acciuga” a 45€ per un antipasto, un primo, un secondo e un dolce a scelta dal menù stesso. ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021)Via Vodice, 25A/B – 00195Tel. 06/3723395 Sito Internet: www..it Tipologia: principalmente pesce Prezzi: antipasti 13/15€, primi 14/15€, secondi 18/20€, dolci 8€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTAConferma di voto per questo locale guidato dal giovane chef Federico Delmonte che ha aperto lo scorso anno nel quartiere Prati. La cucina è prettamente di mare, tranne per tre piatti terragni (uno per ogni portata) di cui francamente non se ne sentiva l’esigenza, mediamente ben realizzata e con qualche spunto creativo mai fine se stesso. Il menù non è molto ampio (un bene a nostro avviso…) e, oltre alla scelta à la carte, prevede due percorsi degustazione: “Federico” a 68€ per nove portate e “” a 45€ per un antipasto, un primo, un secondo e un dolce a scelta dal menù stesso. ...

SecolodItalia1 : Acciuga – Roma - Jeky655321 : ah ecco, siate contenti che la roma vince e non esonera fonseca( che cque era già sopra di noi) e non prendono acci… - mikelelomb : Acciuga che allena la Roma da giugno. Mi sa che l'accendiamo. Dzeko in prestito 6 mesi e poi torna nella capitale la vedo una cosa possibile - AlbeFarted : @mattiamelara_ @lardellav Tranquilla Mattia che quando andrà alla Roma vedrai quanto non forte è acciuga man -