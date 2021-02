19enne si risveglia dopo dieci mesi di coma senza sapere nulla della pandemia

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 2 febbraio 2021) Sida unduratoavere idea, pur avendo contratto il Covid due volte durante il suo lungo ricovero. È la storia di Joseph Flavill,inglese investito da un’auto mentre camminava nelle stradecittà di Burton upon Trent, nello Staffordshire, il 1° marzo 2020. L’incidente era avvenuto tre settimane prima che l’Inghilterra vivesse il suo primo lockdown. Il ragazzo, che aveva riportato un grave trauma cranico, sta iniziando soltanto adesso la sua lenta ripresa. Sally Flavill Smith, zia del giovane, ha detto al Guardian: “Non so da dove cominciare. Se un anno fa qualcuno mi avesse detto cosa sarebbe successo a causa, non penso che ci ...