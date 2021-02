Un'infermiera è stata accusata e torturata per blasfemia in Pakistan (Di lunedì 1 febbraio 2021) AGi - Con un clamoroso dietro-front, la polizia Pakistana ha registrato il caso contro Tabitha Nazir Gill per "aver usato commenti dispregiativi pronunciati o scritti, direttamente o indirettamente, che offendono il nome di Maometto o degli altri profeti". Si tratta di uno degli articoli del codice penale che riguardano della famigerata legge di blasfemia, riferisce Fides - che fa tante vittime in Pakistan e che viene di frequente abusata e tirata in ballo per vendette personali. Tabitha Nazir Gill, infermiera e cantante cristiana, era stata accusata di blasfemia dai suoi colleghi e, per questo picchiata e torturata dal personale e dai visitatori dell'ospedale fino all'arrivo della polizia che l'ha presa in custodia. In un primo momento, la donna era ... Leggi su agi (Di lunedì 1 febbraio 2021) AGi - Con un clamoroso dietro-front, la poliziaa ha registrato il caso contro Tabitha Nazir Gill per "aver usato commenti dispregiativi pronunciati o scritti, direttamente o indirettamente, che offendono il nome di Maometto o degli altri profeti". Si tratta di uno degli articoli del codice penale che riguardano della famigerata legge di, riferisce Fides - che fa tante vittime ine che viene di frequente abusata e tirata in ballo per vendette personali. Tabitha Nazir Gill, infermiera e cantante cristiana, eradidai suoi colleghi e, per questo picchiata edal personale e dai visitatori dell'ospedale fino all'arrivo della polizia che l'ha presa in custodia. In un primo momento, la donna era ...

