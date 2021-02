Russia: Navalny, procura chiede conversione condanna sospesa in detenzione (2) (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il periodo di libertà vigilata scadeva il 30 dicembre scorso. Ma due giorni prima, il Servizio penitenziario aveva chiesto a Navalny di presentarsi, avendolo dichiarato guarito dal mese di ottobre sulla base del contenuto di un articolo pubblicato dalla rivista Lancet. Navalny era quindi stato fermato al suo ritorno in Russia e il giorno successivo gli erano stati imposti 30 giorni di custodia cautelare per le multiple violazioni dei termini della libertà vigilata che gli era stata concessa. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il periodo di libertà vigilata scadeva il 30 dicembre scorso. Ma due giorni prima, il Servizio penitenziario aveva chiesto adi presentarsi, avendolo dichiarato guarito dal mese di ottobre sulla base del contenuto di un articolo pubblicato dalla rivista Lancet.era quindi stato fermato al suo ritorno ine il giorno successivo gli erano stati imposti 30 giorni di custodia cautelare per le multiple violazioni dei termini della libertà vigilata che gli era stata concessa.

