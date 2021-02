Mentana, un sondaggio da incubo: i grillini mettono il turbo, un pesantissimo sorpasso. Ecco tutte le cifre (Di lunedì 1 febbraio 2021) Per la seconda settimana consecutiva, il sondaggio Swg proposto da Enrico Mentana sulle intenzioni di voto i caso di elezioni, conferma la ripresa del M5s, il partito a cui più di tutti sembra giovare la crisi di governo in atto, aperta da Matteo Renzi e Italia Viva. Nella rilevazione proposta nel TgLa7 di lunedì 1 febbraio, infatti i grillini vengono dati in ascesa di 0,6 punti percentuali, al 16,3 per cento. Un balzo, in termini numerici, piuttosto clamoroso. In virtù della crescita, i grillini secondo Swg si riprendono la terza piazza, a discapito di Giorgia Meloni e dei Fratelli d'Italia, che segnano un calo dello 0,4% al 15,9 per cento. Movimenti repentini, inconsueti su base settimanale. Prima forza sempre la Lega di Matteo Salvini, pur in calo dello 0,2% al 23,3 per cento. Dunque il Pd, dato in crescita dello ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Per la seconda settimana consecutiva, ilSwg proposto da Enricosulle intenzioni di voto i caso di elezioni, conferma la ripresa del M5s, il partito a cui più di tutti sembra giovare la crisi di governo in atto, aperta da Matteo Renzi e Italia Viva. Nella rilevazione proposta nel TgLa7 di lunedì 1 febbraio, infatti ivengono dati in ascesa di 0,6 punti percentuali, al 16,3 per cento. Un balzo, in termini numerici, piuttosto clamoroso. In virtù della crescita, isecondo Swg si riprendono la terza piazza, a discapito di Giorgia Meloni e dei Fratelli d'Italia, che segnano un calo dello 0,4% al 15,9 per cento. Movimenti repentini, inconsueti su base settimanale. Prima forza sempre la Lega di Matteo Salvini, pur in calo dello 0,2% al 23,3 per cento. Dunque il Pd, dato in crescita dello ...

LegaSalvini : SALVINI VOLA! SONDAGGIO MENTANA, 'BALZO DELLA LEGA': CRISI DI GOVERNO? GODE SOLO SALVINI, PD NON PERVENUTO - Pinuccio6512 : RT @claudio_2022: Sondaggio Swg per Enrico Mentana: balzo del M5s, torna davanti a Fratelli d'Italia. Netto calo per Forza Italia. Ci cred… - grecale66 : RT @claudio_2022: Sondaggio Swg per Enrico Mentana: balzo del M5s, torna davanti a Fratelli d'Italia. Netto calo per Forza Italia. Ci cred… - Gabriele_Mill : LE SOLITE BUFALE DI MENTANA, TANTO FUMO E NIENTE ARROSTO ?????? - claudio_2022 : Sondaggio Swg per Enrico Mentana: balzo del M5s, torna davanti a Fratelli d'Italia. Netto calo per Forza Italia. C… -