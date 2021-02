Lautaro Martinez è diventato papà: nata la piccola Nina (Di lunedì 1 febbraio 2021) Chi è Lautaro Martinez, il ‘Toro’ dell’Inter. Dall’esplosione con il Racing Avellaneda all’arrivo in Italia. MILANO – Lautaro Martinez è uno dei pilastri dell’Inter di Antonio Conte. Nonostante le voci di un possibile trasferimento (il Barcellona lo aveva individuato come il dopo-Suarez), il tecnico leccese non ha mai avuto intenzione di privarsi del Toro. Un giocatore completo, in grado di agire sia come prima che come seconda punta. E il salto di qualità sembra essere ormai davvero vicino. Chi è Lautaro Martinez, la carriera dell’attaccante argentino Nato il 22 agosto 1997 a Bahia Blanca, Lautaro Javier Martinez si è avvicinato al calcio sin da piccolo. Una breve esperienza con il Liniers prima di passare al Racing Avellaneda, il club ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Chi è, il ‘Toro’ dell’Inter. Dall’esplosione con il Racing Avellaneda all’arrivo in Italia. MILANO –è uno dei pilastri dell’Inter di Antonio Conte. Nonostante le voci di un possibile trasferimento (il Barcellona lo aveva individuato come il dopo-Suarez), il tecnico leccese non ha mai avuto intenzione di privarsi del Toro. Un giocatore completo, in grado di agire sia come prima che come seconda punta. E il salto di qualità sembra essere ormai davvero vicino. Chi è, la carriera dell’attaccante argentino Nato il 22 agosto 1997 a Bahia Blanca,Javiersi è avvicinato al calcio sin da piccolo. Una breve esperienza con il Liniers prima di passare al Racing Avellaneda, il club ...

Inter : ?? | LU-LA Romelu #Lukaku ???????????????????????????? #Lautaro Martínez ???????????????????? L'Inter è l'unica s… - Inter : ????? | LAUTI #Lautaro Martínez è il giocatore più giovane tra quelli in doppia cifra in questa @Serie A e il quart… - OptaPaolo : 10 - Lautaro Martínez è il giocatore più giovane tra quelli in doppia cifra in questa Serie A e il quarto più giova… - Maria33759436 : Lautaro Martinez diventa papà: nata la piccola Nina. L’annuncio sui social - diegocecati : RT @FcInterNewsit: Fiocco rosa in casa Martinez: è nata Nina, primogenita di Lautaro e Agustina -