(Di lunedì 1 febbraio 2021) “Hodi”. Così, ai microfoni di Massimo Giletti durante la trasmissione L’Arena su La7, parla lache per prima ha denunciato violenze da parte di Albertoa Terrazza Sentimento. “Non lo conoscevo, ho saputo chi fosse la prima volta che sono stata invitata ad una sua festa. Mi ha invitato un amico che conosceva la ragazza di. Non ci siamo mai presentati. C’era tantissima gente, sembrava di essere in una discoteca, non in una casa. La prima volta lo incontrai a giugno, e poi a settembre”, dice Francesca (nome di fantasia) che ha ripercorso gli attimi della serata del 10 ottobre, a cui è seguita l’accusa di stupro nei confronti di. Gli inquirenti hanno raccolto le immaginitelecamere ...

HuffPostItalia : La 18enne delle accuse a Genovese: 'Ho avuto paura di morire. Vedevo più uomini nella stanza' - Sudestonlineit : In Acquaviva delle Fonti, i componenti di un nucleo familiare del posto, madre 39enne e figlio 18enne, sono stati t… -

Ultime Notizie dalla rete : 18enne delle

Corriere Salentino

TRIESTE - Notato in un parco in via Denota, a Trieste, poco prima22, si è rifiutato di dare i documenti ai poliziotti e di i ndossare la mascherina . Il, che si trovava insieme ad altri quattro ragazzi tutti minorenni , è stato denunciato per il ...Birmingham, sesso con una ex allieva. Ecco cosa è successo Il legame si sarebbe 'intensificato nel 2017' e a luglio l'adolescente -... si è dimessa prima della conclusioneindagini e ora è ...“Ho avuto paura di morire”. Così, ai microfoni di Massimo Giletti durante la trasmissione L’Arena su La7, parla la 18enne che per prima ha denunciato violenze da parte di Alberto Genovese a Terrazza S ...OSIMO - Una rissa sventata, sanzioni per violazioni alle norme anti-Covid e sopralluoghi nei punti di ritrovo giovanile segnalati dai residenti per il degrado. Sono, in sintesi, i risultati ...