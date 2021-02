Italia in zona gialla: “Può essere un errore imperdonabile”. L’allarme (Di lunedì 1 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Pier Luigi Lopalco, assessore regionale alla Sanità della Puglia e professore ordinario di Igiene dell’Università di Pisa, si è detto contrario al ritorno in zona gialla di 15 regioni e la provincia autonoma di Trento. “Da lunedì quasi tutto il Paese si colora di giallo. Il virus ringrazia“, ha scritto su Facebook l’esperto. “La scelta del Governo è inappuntabile. C’è una regola condivisa e in base all’algoritmo l’Italia è gialla. Punto”, ha spiegato. “Eppure il segnale che questo algoritmo, tutto incentrato sull’indice Rt, facesse acqua, era già evidente quando, davanti alla possibilità che l’Italia si colorasse di giallo già diverse settimane fa, le soglie per il passaggio da una fascia all’altra erano state modificate al ribasso“. “A quanto pare non è bastato. Quando in ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 1 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Pier Luigi Lopalco, assessore regionale alla Sanità della Puglia e professore ordinario di Igiene dell’Università di Pisa, si è detto contrario al ritorno indi 15 regioni e la provincia autonoma di Trento. “Da lunedì quasi tutto il Paese si colora di giallo. Il virus ringrazia“, ha scritto su Facebook l’esperto. “La scelta del Governo è inappuntabile. C’è una regola condivisa e in base all’algoritmo l’. Punto”, ha spiegato. “Eppure il segnale che questo algoritmo, tutto incentrato sull’indice Rt, facesse acqua, era già evidente quando, davanti alla possibilità che l’si colorasse di giallo già diverse settimane fa, le soglie per il passaggio da una fascia all’altra erano state modificate al ribasso“. “A quanto pare non è bastato. Quando in ...

