Inter | ore caldissime per la cessione a Bc Partners | i dettagli

(Di lunedì 1 febbraio 2021)-Bc: si lavora a un prestito garantito di azioni, ma la distanza tra Suning e il fondo sulla valutazione del club è ancora ampia Secondo Gazzetta.it sono giorni cruciali per ladell’a Bc. Si va verso la stretta finale: BCha infatti terminato la due diligence (la revisione dei conti nerazzurri), venerdì scorso è scaduta l’esclusiva e c’è ancora una distanza notevole tra l’offerta del fondo anglosassone e la richiesta di Suning. Nel pomeriggio ci sarà una video conferenza tra Steven Zhang e gli ad Antonello e Marotta da cui arriveranno indicazioni importanti. La valutazione fatta dalla proprietà nerazzurra – che negli anni ha investito 550 milioni – è di 750 milioni più i debiti. Il fondo è ben lontano da queste cifre. Anche perché, non ...

- Bc Partners: si lavora a un prestito garantito di azioni, ma la distanza tra Suning e il fondo sulla valutazione del club è ancora ampia