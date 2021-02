Infortunio Sofia Goggia | medico FISI | “Non c’è bisogno di intervento ma tempi di recupero lunghi”

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 febbraio 2021) “Questa mattina l’ho vista e stava molto meglio rispetto a ieri sera che era un po’ depressa, chiaramente stanca dal viaggio, e molto preoccupata. Invece questa mattina si è resa conto che con il volo che ha fatto, dove ha perso anche il casco, sta molto meglio ed abbiamo deciso insieme di togliere la placca all’avambraccio che le avevano messo l’anno scorso dopo la caduta sempre a Garmisch dove era stata operata“. Sono queste le parole del dottor Herbert Schoenhuber, Commissione Medica, pochi minuti dopo la visita in ospedale all’azzurra. “La frattura del piatto tibiale è molto meno importante di una lesione, per la terza volta, del legamento crociato anteriore che invece ha tenuto bene, ed ha una frattura composta non grandissima del piatto tibiale esterno – ha detto ilai microfoni di Sky ...