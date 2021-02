Ibrahimovic-Lukaku: oggi la Procura FIGC aprirà l’inchiesta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il caso Ibrahimovic-Lukaku finisce sul tavolo della Procura della FIGC che analizzerà l’audio e il video dello scontro avvenuto nel corso del derby La Procura della FIGC aprirà oggi formalmente un’inchiesta sullo scontro avvenuto fra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku nel corso del derby di Coppa Italia. Acquisite le prove audio e televisive, la Procura le analizzerà nel dettaglio per capire cosa si sono detti due giocatori. Al momento non ci sono ipotesi sulle tempistiche. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il casofinisce sul tavolo delladellache analizzerà l’audio e il video dello scontro avvenuto nel corso del derby Ladellaformalmente un’inchiesta sullo scontro avvenuto fra Zlatane Romelunel corso del derby di Coppa Italia. Acquisite le prove audio e televisive, lale analizzerà nel dettaglio per capire cosa si sono detti due giocatori. Al momento non ci sono ipotesi sulle tempistiche. Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : #Maldini: '#Ibrahimovic? Capita di litigate, brutto da vedere, ma deve finire lì. Siamo pronti a difendere in quals… - Inter : ?? | FINIIIITAAAA!!! Ci sono voluti ?? minuti per vincere questo #DerbyMilano... che si tinge di nerazzurro!!! ??????… - RaiSport : ? Lo scontro verbale tra #Ibrahimovic e #Lukaku durante il derby di Coppa Italia #calcio #InterMilan #CoppaItalia - internewsit : Boniek: «Lukaku? Se non lo fermavano contro Ibrahimovic vinceva lui!» - - internewsit : Tardelli: «È l'anno dell'Inter. Ibrahimovic-Lukaku erano da espellere» - -