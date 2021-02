Governo, Fassina: “Conte e Gualtieri non vanno discussi. Renzi interpreta gli interessi forti e col suo 2% non può dare le carte” (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Renzi? Il motivo politico dello scontro con Conte non sono le slide del Recovery Plan o qualche progetto che andava definito meglio. Il punto politico è un altro: Italia Viva vuole spostare l’asse del Governo verso gli interessi più forti, perché interpreta un sentimento largamente prevalente nell’establishment. Basta leggere i giornali che hanno proprietà molto ben definite. E questo, a mio avviso, è inaccettabile, né si può andare avanti con Renzi che continua ad accennare a Draghi o a governi istituzionali“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal deputato di LeU, Stefano Fassina, che analizza dettagliatamente la situazione politica attuale. Fassina spiega: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) “? Il motivo politico dello scontro connon sono le slide del Recovery Plan o qualche progetto che andava definito meglio. Il punto politico è un altro: Italia Viva vuole spostare l’asse delverso glipiù, perchéun sentimento largamente prevalente nell’establishment. Basta leggere i giornali che hanno proprietà molto ben definite. E questo, a mio avviso, è inaccettabile, né si può anavanti conche continua ad accennare a Draghi o a governi istituzionali“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal deputato di LeU, Stefano, che analizza dettagliatamente la situazione politica attuale.spiega: ...

