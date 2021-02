GF Vip, Giulia Salemi litiga con Pierpaolo, lo chiama Andrea e dice: “Sei un bambino moccioso” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Prima lite tra i Prelemi Dopo la messa in onda della puntata del Grande Fratello Vip 5 di venerdì scorso Giulia ha prima litigato con Dayane Mello e successivamente ha avuto uno scontro con Pierpaolo nella stanza chiamata lavatrice. I due innamorati si sono scambiati dei termini molto forti, soprattutto quando l’influencer italo-persiana ha affibbiato al 30enne lucano il nome di un altro abitante della casa più spiata d’Italia. Solo dopo alcune ore I due gieffini sono riusciti a fare pace, segno che i malumori nel loft di Cinecittà sono altissimi, quindi basta poco per far saltare i nervi. Tensione al Grande Fratello Vip 5 È se qualche ora prima Pierpaolo Pretelli è stato proclamato secondo finalista del Grande Fratello Vip 5, qualche ora dopo il 30enne ha ha vissuto una notte burrascosa all’interno ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 1 febbraio 2021) Prima lite tra i Prelemi Dopo la messa in onda della puntata del Grande Fratello Vip 5 di venerdì scorsoha primato con Dayane Mello e successivamente ha avuto uno scontro connella stanzata lavatrice. I due innamorati si sono scambiati dei termini molto forti, soprattutto quando l’influencer italo-persiana ha affibbiato al 30enne lucano il nome di un altro abitante della casa più spiata d’Italia. Solo dopo alcune ore I due gieffini sono riusciti a fare pace, segno che i malumori nel loft di Cinecittà sono altissimi, quindi basta poco per far saltare i nervi. Tensione al Grande Fratello Vip 5 È se qualche ora primaPretelli è stato proclamato secondo finalista del Grande Fratello Vip 5, qualche ora dopo il 30enne ha ha vissuto una notte burrascosa all’interno ...

