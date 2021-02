Gabriel Garko in ospedale, la flebo spaventa i fan: come sta l’attore (FOTO) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gabriel Garko fa preoccupare tutti i suoi seguaci Qualche ora fa Gabriel Garko ha condiviso delle Stories su Instagram facendo spaventare tutti i suoi follower. Nello specifico, l’attore torinese di è mostrato sul noto social network con una flebo attaccata al braccio sinistro. In più nella stanza era presente anche un carrellino con alcuni attrezzi che fanno intendere che l’ex modello si trovasse proprio in un ospedale. Ma per quale motivo? A rivelarlo è stato lui stesso. Nell’ultimo periodo Gabriel ha aperto il suo cuore svelando qualcosa di privato. Dopo la sua ospitata al Grande Fratello Vip 5 è stato ospite a Verissimo dove ha fatto coming out. In quell’occasione ha dichiarato di essere gay e di aver vissuto una storia con un ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 1 febbraio 2021)fa preoccupare tutti i suoi seguaci Qualche ora faha condiviso delle Stories su Instagram facendore tutti i suoi follower. Nello specifico,torinese di è mostrato sul noto social network con unaattaccata al braccio sinistro. In più nella stanza era presente anche un carrellino con alcuni attrezzi che fanno intendere che l’ex modello si trovasse proprio in un. Ma per quale motivo? A rivelarlo è stato lui stesso. Nell’ultimo periodoha aperto il suo cuore svelando qualcosa di privato. Dopo la sua ospitata al Grande Fratello Vip 5 è stato ospite a Verissimo dove ha fatto coming out. In quell’occasione ha dichiarato di essere gay e di aver vissuto una storia con un ...

