E l’ipotesi Mario Draghi torna ad aleggiare

Oggi Roberto Fico, esploratore della crisi, intende verificare con i partiti della maggioranza se esistano le condizioni per un programma comune che faccia da base ad un possibile nuovo governo con la stessa maggioranza di quello appena caduto. È escluso che in questa fase si torni a parlare del nome del prossimo presidente del Consiglio: è stato Renzi ad imporre che prima si discuta del programma e poi dei nomi, e sembra che Fico adotti questo metodo (che consente al senatore di Rignano di mantenere le carte coperte e a tutti di prendere tempo).

