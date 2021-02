Coronavirus: Palù (Aifa), 'insisterò con Speranza per ok a anticorpi monoclonali' (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos Salute) - "Mi sono battuto prima come virologo e poi come presidente dell'Aifa per gli anticorpi monoclonali, ho sottoposto al ministro l'utilizzo degli anticorpi già utilizzati in altri Paesi e che c'è la possibilità di un decreto d'urgenza, che ha sfruttato anche la Germania, in deroga alla validazione dell'Ema. La legge lo prevede, gli anticorpi monoclonali sono salvavita e somministrati nella fase precoce riducono del 70% i ricoveri ospedalieri e anche nei soggetti fragili riducono la mortalità. insisterò con il ministro perché si arrivi ad usare i monoclonali, non c'è nessuna controindicazione. Se il ministro accoglie la proposta si potrebbe partire subito". Lo ha sottolineato il presidente dell'Aifa Giorgio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos Salute) - "Mi sono battuto prima come virologo e poi come presidente dell'per gli, ho sottoposto al ministro l'utilizzo degligià utilizzati in altri Paesi e che c'è la possibilità di un decreto d'urgenza, che ha sfruttato anche la Germania, in deroga alla validazione dell'Ema. La legge lo prevede, glisono salvavita e somministrati nella fase precoce riducono del 70% i ricoveri ospedalieri e anche nei soggetti fragili riducono la mortalità.con il ministro perché si arrivi ad usare i, non c'è nessuna controindicazione. Se il ministro accoglie la proposta si potrebbe partire subito". Lo ha sottolineato il presidente dell'Giorgio ...

giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #COVID19 #VaccinareH24 #FuckCovid! Vaccini anti-Covid per gli… - PonytaEle : RT @IzzoEdo: LUNEDÌ 01 FEBBRAIO 2021 11.32.00 TOP #Coronavirus, Palù (Aifa): Insisterò con Speranza per #monoclonali fin da subito Milano,… - IzzoEdo : LUNEDÌ 01 FEBBRAIO 2021 11.32.00 TOP #Coronavirus, Palù (Aifa): Insisterò con Speranza per #monoclonali fin da sub… - infoitinterno : Coronavirus, Palù (Aifa): Insisterò con Speranza per monoclonali fin da subito - CarloGranzelli : @JacovidLord @GiacomoGorini @simomaryviola14 E comunque lo stesso Palù AIFA ha affermato che in genere le infezioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Palù AstraZeneca per under 55. Il Veneto deve rivedere il piano vaccinale per gli anziani

... l'indicazione dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco presieduta da Giorgio Palù, suggerisce di ... governatori e commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri. Se il governo e le Regioni ...

CORONAVIRUS " Approvato dall'Aifa il vaccino AstraZeneca

...Redazione ON 31 Gennaio 2021 Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email Print Telegram CORONAVIRUS " ... "Abbiamo una ulteriore arma contro la pandemia - osserva in conclusione il Presidente Giorgio Palù - ...

... l'indicazione dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco presieduta da Giorgio, suggerisce di ... governatori e commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri. Se il governo e le Regioni ......Redazione ON 31 Gennaio 2021 Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email Print Telegram" ... "Abbiamo una ulteriore arma contro la pandemia - osserva in conclusione il Presidente Giorgio- ...