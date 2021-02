Anticipazioni DayDreamer mercoledì 3 febbraio 2021 (Di lunedì 1 febbraio 2021) mercoledì 3 febbraio 2021 – Sanem ignora la proposta di Can: Can si accorge che oramai Yigit ha solo un obiettivo e cioè quello di portargli via la sua amata, per questo deve fare qualcosa di concreto prima che sia troppo tardi. A peggiorare la situazione si mette proprio Sanem che lascia intendere di non aver alcuna intenzione a lasciare l’azienda in cui si trova L'articolo News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni (Di lunedì 1 febbraio 2021)– Sanem ignora la proposta di Can: Can si accorge che oramai Yigit ha solo un obiettivo e cioè quello di portargli via la sua amata, per questo deve fare qualcosa di concreto prima che sia troppo tardi. A peggiorare la situazione si mette proprio Sanem che lascia intendere di non aver alcuna intenzione a lasciare l’azienda in cui si trova L'articolo News Programmi Tv.

infoitcultura : DayDreamer anticipazioni, Can e Sanem si sposano: lei scrive un biglietto - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 1 febbraio: Huma invita la famiglia di Sanem a cena - MondoTV241 : Daydreamer: anticipazioni della prossima settimana! #daydreamer #anticipazioni - zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni 1 febbraio 2021: Can inganna Polen e Yigit ma Sanem... - #Daydreamer #Anticipazioni… - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 1-5 febbraio: Can chiede a Sanem di sposarlo -