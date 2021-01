Vaccini | Carfi Moderna In pochi mesi è possibile adeguarli alle varianti

(Di domenica 31 gennaio 2021) ROMA - Ledel virus? "Al momento il nostro vaccino resta efficace, ma se servisse, saremmo pronti a modificarlo in". Cos Andrea, responsabile della ricerca suie le ...

ROMA - Le varianti del virus? "Al momento il nostro vaccino resta efficace, ma se servisse, saremmo pronti a modificarlo in pochi mesi". Cos Andrea, responsabile della ricerca suie le malattie infettive di Moderna, in un'intervista al Corriere della Sera. "Stiamo esaminando le varianti del virus pi diffuse - spiega- La ..."La nostra tecnologia ci consente di cambiare rapidamente la sequenza genetica del vaccino " afferma il responsabile della ricerca suie le malattie infettive di Moderna " Nel giro di pochi mesi saremmo pronti a offrire un prodotto adeguato a una nuova variante. Le aziende che usano, per esempio, tecnologie ricombinanti o ...Andrea Carli. responsabile della ricerca sui vaccini e le malattie infettive di Moderna: «Il nostro prodotto sta funzionando bene, bisogna continuare la campagna» ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.