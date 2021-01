Silvio Berlusconi | Serve un Governo dei migliori | Forza Italia responsabile

(Di domenica 31 gennaio 2021)non ha timore di usare la parola,, dice, è “” ed è pronta a dar vita a un “dei”. Sembra escludere dal campo delle ipotesi le elezioni anticipate, pur chieste a gran voce da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Al Corriere della Sera, il Cav dice che è “un grave errore” il tentativo di mettere in piedi un Conte Ter e propone un’alleanza istituzionale larga. “Io ho detto e ripetuto che l’in questo momento drammatico avrebbe bisogno di undi alto profilo, con tutte le forzedel Paese, mettendo da parte i conflitti e gli interessi di parte. Ne sono convinto e l’ho proposto più volte in questi mesi di fronte all’aggravarsi dell’emergenza, ...

non ha timore di usare la parola, Forza Italia, dice, è 'responsabile' ed è pronta a dar vita a un 'Governo dei migliori'. Sembra escludere dal campo delle ipotesi le elezioni ......Renzi e l'idea è stata comunicata all'Esploratore Roberto Fico durante l'incontro della delegazione di Italia Viva e non è nuovissima perché prima venne sfruttata come propaganda da...Il leader di Forza Italia non chiude agli alleati ma precisa: “Siamo una coalizione non un partito unico”, mentre Fratelli d'Italia insiste: “No a ipotesi istituzionali” ...Il Cav agli alleati di centrodestra: "Nessuno ci detta la linea". E su Renzi: "Dice spesso cose giuste, rapporto futuro dipenderà da scelte che farà" ...