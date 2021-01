Napoli, Gattuso contro De Laurentiis: “Io sono stato serio, la società non ha gestito bene” (Di domenica 31 gennaio 2021) Nel corso del post partita di Napoli-Parma 2-0, Gennaro Gattuso ha usato parole forti per descrivere il rapporto con il club e con De Laurentiis che nelle ultime settimane sembra essersi incrinato per via delle tante voci circa la possibile sostituzione del tecnico: “Con De Laurentiis il rapporto è sempre stato buono, ma non nascondo che negli ultimi 15-20 giorni sono deluso: la vicenda è stata gestita male. Non mi sento a mio agio in questa situazione, lo dico francamente. Non mi ha mai fatto mancare nulla, lo rispetto. Contattati altri allenatori? Dico solo che a prescindere dal contratto io non mi sono seduto al tavolo con squadre che pure avevamo mostrato il loro interesse nei miei confronti”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) Nel corso del post partita di-Parma 2-0, Gennaroha usato parole forti per descrivere il rapporto con il club e con Deche nelle ultime settimane sembra essersi incrinato per via delle tante voci circa la possibile sostituzione del tecnico: “Con Deil rapporto è semprebuono, ma non nascondo che negli ultimi 15-20 giornideluso: la vicenda è stata gestita male. Non mi sento a mio agio in questa situazione, lo dico francamente. Non mi ha mai fatto mancare nulla, lo rispetto. Contattati altri allenatori? Dico solo che a prescindere dal contratto io non miseduto al tavolo con squadre che pure avevamo mostrato il loro interesse nei miei confronti”. SportFace.

capuanogio : #Gattuso a ruota libera su #DeLaurentiis e il #Napoli. Zero filtri. Zero. La cosa bella è che sai che, anche se p… - marcoconterio : Duro sfogo di #Gattuso sul rapporto col #Napoli a Sky 'Non nego che dopo gli ultimi 15-20 giorni c'è delusione da p… - sechesi : Ogni partita che passa Gattuso parla sempre più come uno che sa dove si troverà tra sei mesi: non a Napoli. Avrà le… - RealCosimino : La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al s… - calciodangolo_ : ??#NapoliParma 2-0, #Gattuso: 'Abbiamo giocato da squadra ??Deluso dalle voci esterne. #Politano l'ho insultato..' ?? -