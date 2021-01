Meteo Valanghe – Mentre continuano le ricerche sul Monte Velino | sulle Alpi è CODICE ROSSO

(Di domenica 31 gennaio 2021) Preoccupano ancora le, con un rischio forte soprattutto sui settori di confine dellecentro-occidentali. Come avverte il bollettino dell’Associazione Interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle, èin particolare su parte dellepiesi e valdostane: in Val di Rhemes, Valgrisenche, Valle di La Thuile,

iLMeteo.it

... protezione civile, carabinieri, polizia, unità cinofile da Moena, unità speciali per le... Sono stati giorni duri, a combattere con il meteo avverso e con la nebbia, nemica degli elicotteri. ...Viste le buone condizioni, sono intanto ricominciate stamane le operazioni di ricerca. In ... dal 9 Reggimento Alpini di L'Aquila e unità cinofile, addestrate al soccorso in caso di valanghe. ...Preoccupano ancora le valanghe, con un rischio forte soprattutto sui settori di confine delle Alpi centro-occidentali. Come avverte il bollettino dell'Associazione Interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe