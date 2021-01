"La chiave è in una molecola". Ecco chi non si ammala di Covid (Di domenica 31 gennaio 2021) Alessandro Ferro La differenza tra i più suscettibili e chi non si ammala mai sta principalmente in una molecola che funge da barriera contro il virus. "L'immunità innata è importantissima". Ecco cosa hanno scoperto Più passa il tempo, maggiori sono le conoscenze sul Covid-19. In questa occasione non tratteremo vaccini, terapie o farmaci ma la suscettibilità di ogni individuo nel contrarre la malattia. È stato scoperto che una piccola percentuale di persone ha una sorta di immunità naturale dal Coronavirus, una specie di corazza come i supereroi che li protegge dall'infezione. Di cosa si tratta La scoperta fatta da molti ricercatori parla anche italiano ed è sensazionale: alla base dei contagi, tra i tanti fattori, sono determinanti il Dna (codice genetico) e l'interferone, considerata la prima barriera ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 31 gennaio 2021) Alessandro Ferro La differenza tra i più suscettibili e chi non simai sta principalmente in unache funge da barriera contro il virus. "L'immunità innata è importantissima".cosa hanno scoperto Più passa il tempo, maggiori sono le conoscenze sul-19. In questa occasione non tratteremo vaccini, terapie o farmaci ma la suscettibilità di ogni individuo nel contrarre la malattia. È stato scoperto che una piccola percentuale di persone ha una sorta di immunità naturale dal Coronavirus, una specie di corazza come i supereroi che li protegge dall'infezione. Di cosa si tratta La scoperta fatta da molti ricercatori parla anche italiano ed è sensazionale: alla base dei contagi, tra i tanti fattori, sono determinanti il Dna (codice genetico) e l'interferone, considerata la prima barriera ...

