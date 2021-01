Ivano Michetti de “I Cugini di Campagna” | “Ho avuto un ictus”

(Di domenica 31 gennaio 2021)insieme al fratello Silvano fondatore de “IDi”, oggi sarà ospite in collegamento a Domenica Live per raccontare i suoi ultimi mesi, durante i quali ha dovuto combattere tra la vita e la morte. Il batterista dello storico gruppo insieme alla moglie presente negli studi della trasmissione di Barbara D’Urso parlerà dell’e del successivo intervento al cuore affrontato.oggi a Domenica Livehaunpurtroppo. È stato in coma 15 giorni. L’hanno operato, haun intervento chirurgico al cuore. Però si collegherà con noi, domenica pomeriggio, a Domenica Live. Nessuno lo sa che è stato così male. Ci sarà in ...

, chitarrista dei Cugini di Campagna e fratello gemello di Silvano, è stato colpito da un ictus ed è stato in coma per quindici giorni: a comunicarlo nei giorni scorsi è stata ...Ci sarà un collegamento con, ex membro dei Cugini di Campagna che ha avuto un ictus ed è stato in coma per 15 giorni, come raccontato proprio da Barbara D'Urso. Inoltre, si è dovuto ...Silvano Michetti e il fratello Ivano sono due esponenti importanti del mondo della musica, che hanno attraversato di recente attimi di paura.Mariella è la moglie di Ivano Michetti. Oggi, entrambi sono ospiti a Domenica Live per raccontare l’esperienza dell’ictus.