Cormezz: Gattuso punta sulla fiducia dei suoi giocatori (Di domenica 31 gennaio 2021) La sfida di oggi contro il Parma è una gara con alto coefficiente di difficoltà per il Napoli e soprattutto per Gattuso che non hanno finito di dimostrare le proprie capacità al presidente e ai tifosi. E in questa battaglia, scrive il Corriere del Mezzogiorno, Gattuso può contare sull’appoggio della sua squadra Gattuso ha incassato la totale e incondizionata fiducia dei suoi giocatori, ed è questa la molla ulteriore della sua passione. Della volontà, soprattutto, di non mollare. La forza del gruppo per la più difficile delle prove L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 gennaio 2021) La sfida di oggi contro il Parma è una gara con alto coefficiente di difficoltà per il Napoli e soprattutto perche non hanno finito di dimostrare le proprie capacità al presidente e ai tifosi. E in questa battaglia, scrive il Corriere del Mezzogiorno,può contare sull’appoggio della sua squadraha incassato la totale e incondizionatadei, ed è questa la molla ulteriore della sua passione. Della volontà, soprattutto, di non mollare. La forza del gruppo per la più difficile delle prove L'articolo ilNapolista.

E in questa battaglia, scrive il Corriere del Mezzogiorno, Gattuso può contare sull'appoggio della sua squadra Gattuso ha incassato la totale e incondizionata fiducia dei suoi giocatori, ed è questa

Una sostituzione inaspettata per lo stesso capitano del Napoli, ma che ha un significato, come Gattuso ha sottolineato al termine del match

Gattuso domenica per la prima volta in questa stagione l'ha sostituito per cercare di cambiare la partita, finora aveva rinunciato a lui per infortunio o a risultato acquisito

A Gattuso viene chiesta un'inversione di tendenza che sfrutti al meglio le potenzialità della rosa che ha a disposizione

