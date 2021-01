Classifica rigori in Europa: Milan al comando | Serie A News (Di domenica 31 gennaio 2021) Le ultime notizie sul Milan: La speciale Classifica dei rigori assegnati vede il Milan in prima posizione con 14 penalty a favore dei rossoneri Classifica rigori in Europa: Milan al comando Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 31 gennaio 2021) Le ultime notizie sul: La specialedeiassegnati vede ilin prima posizione con 14 penalty a favore dei rossoneriinalPianeta

FulvioCrudeli : RT @Vatenerazzurro1: #Bonolis: “Chiunque, con 14 rigori nel girone d’andata, sarebbe primo in classifica.” - Andre3520 : RT @Furiaceca_: @Eurosport_IT Se avessero usato lo stesso giudizio avuto col Milan a quest'ora leggeremo un altra classifica oppure senza t… - arabellara : RT @Vatenerazzurro1: #Bonolis: “Chiunque, con 14 rigori nel girone d’andata, sarebbe primo in classifica.” - loohmi : RT @Vatenerazzurro1: #Bonolis: “Chiunque, con 14 rigori nel girone d’andata, sarebbe primo in classifica.” - InterAmalaSemp2 : RT @Vatenerazzurro1: #Bonolis: “Chiunque, con 14 rigori nel girone d’andata, sarebbe primo in classifica.” -