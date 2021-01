Sampdoria-Juventus 0-2, Pirlo: “Peccato non aver chiuso subito la gara, bene Chiellini-Bonucci” (Di sabato 30 gennaio 2021) “Peccato non aver chiuso la partita nel primo tempo perché abbiamo fatto una grande gara, abbiamo avuto occasioni non sfruttandole e quando il match rimane in bilico è normale che loro abbiano spinto un po’ di più anche se di occasioni importanti non ce ne sono state. Lavoriamo dall’inizio dell’anno sulla riaggressione immediata. Ogni palla che possiamo aggredire in avanti lo facciamo e quindi anche per i difensori diventa più facile. Bonucci e Chiellini hanno fatto benissimo, questo è il lavoro che proponiamo anche se possiamo ancora migliorare”. Lo ha detto Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria. Il prossimo impegno, per i bianconeri, sarò quello contro l’Inter in Coppa ... Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) “nonla partita nel primo tempo perché abbiamo fatto una grande, abbiamo avuto occasioni non sfruttandole e quando il match rimane in bilico è normale che loro abbiano spinto un po’ di più anche se di occasioni importanti non ce ne sono state. Lavoriamo dall’inizio dell’anno sulla riaggressione immediata. Ogni palla che possiamo aggredire in avanti lo facciamo e quindi anche per i difensori diventa più facile.hanno fatto benissimo, questo è il lavoro che proponiamo anche se possiamo ancora migliorare”. Lo ha detto Andrea, tecnico della, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la. Il prossimo impegno, per i bianconeri, sarò quello contro l’Inter in Coppa ...

