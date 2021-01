(Di sabato 30 gennaio 2021) È venuto a mancare, personaggio televisivo noto per essere stato il “” in molti programmi di Antonio Ricci, comela. Il cantante stonato è stato inviato durante il Festival di Sanremo per il programma satirico, ampliando poi le sue partecipazioni. A dare la tristeè stato il conduttore Ezio Greggio. Addio a, il “” diha fatto delle sue scarse doti canore un vantaggio, intrattenendo il pubblico televisivo con le sue esibizioni stonate, mentre rievocava eccentricità e canzoni dei cantanti in voga. Il “” è stato una presenza fissa di molti show Mediaset, ...

Chi era Matteo Troiano, il 'Maestro Pavarotto' di Striscia la Notizia Nato a Manfredonia (Foggia) il 7 agosto del 1942, Matteo Troiano era celebre per le sue esibizioni effettuate in maniera completamente stonata. La sua figura emergeva soprattutto nella settimana del Festival di Sanremo, nell'epoca in cui il tg ... È venuto a mancare Matteo Troiano, personaggio televisivo noto per essere stato il "Pavarotto" in molti programmi di Antonio Ricci, come Striscia la Notizia. Il cantante stonato è stato inviato durant ... Morto Matteo Troiano (il Pavarotto di Striscia la notizia), l'annuncio di Ezio Greggio: "Era un signore ironico" In queste ultime ore è morto Matteo ...