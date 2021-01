LIVE Sampdoria-Juventus 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: si comincia a Marassi! (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Si comincia a Marassi! Batte la Samp. INIZIO PRIMO TEMPO 17.57 Giocatori sul terreno di gioco: Juventus in maglia arancione. 17.54 Squadre pronte all’ingresso in campo. 17.52 Per quanto riguarda il mercato, i bianconeri hanno rimpolpato l’aspetto giovanile della squadra con gli acquisti di Aké dal Marsiglia e Rovella dal Genoa. 17.49 Intanto, dopo i ricordi piacevoli alla Juventus di Fabio Quagliarella, anche Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport e si è detto soddisfatto del momento di Adrien Rabiot e della Juventus. 17.47 Per quanto riguarda il quadro della 20esima giornata, stasera l’Inter giocherà contro il Benevento mentre spiccano Atalanta-Lazio (dopo il match di coppa) e Roma-Hellas Verona valide per l’Europa. 17.44 ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? SiBatte la Samp. INIZIO PRIMO TEMPO 17.57 Giocatori sul terreno di gioco:in maglia arancione. 17.54 Squadre pronte all’ingresso in campo. 17.52 Per quanto riguarda il mercato, i bianconeri hanno rimpolpato l’aspetto giovanile della squadra con gli acquisti di Aké dal Marsiglia e Rovella dal Genoa. 17.49 Intanto, dopo i ricordi piacevoli alladi Fabio Quagliarella, anche Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport e si è detto soddisfatto del momento di Adrien Rabiot e della. 17.47 Per quanto riguarda il quadro della 20esima giornata, stasera l’Inter giocherà contro il Benevento mentre spiccano Atalanta-Lazio (dopo il match di coppa) e Roma-Hellas Verona valide per l’Europa. 17.44 ...

