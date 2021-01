Lapo Elkann sposerà Joana: “La prima che non sta con me per fama o soldi” (Di sabato 30 gennaio 2021) Lapo Elkann ha cambiato vita grazie alla fidanzata Joana Lemos, con cui presto convolerà a nozze. Il motivo? “È amore vero. Lei è la prima che non sta con me per visibilità o soldi” Il rampollo scapestrato della famiglia Agnelli non c’è più. Al suo posto oggi c’è un uomo deciso a cambiare vita e L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 30 gennaio 2021)ha cambiato vita grazie alla fidanzataLemos, con cui presto convolerà a nozze. Il motivo? “È amore vero. Lei è lache non sta con me per visibilità o” Il rampollo scapestrato della famiglia Agnelli non c’è più. Al suo posto oggi c’è un uomo deciso a cambiare vita e L'articolo proviene da YesLife.it.

Albarien : @ZZiliani @dbollini @gagravina L’ennesimo presidente “super partes”. Al prossimo giro metterei direttamente Lapo El… - lluanall4 : @MichelaMgl Io vedo più lapo Elkann che quelli che seguo - LaraMarsiglia : @NessunoAmicoMio Per me non è normale.. fatti un giro sul suo profilo.. scrive cose del tipo 'verità per simona e lapo Elkann ' ???????? - CarlottaMiller_ : Verità per Simona e Lapo Elkann - MrsRobi65484709 : Per un istante Oppini in versione Lapo Elkann #GFVIP -