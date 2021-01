Gaich | l’annuncio è in versione ‘Rambo’

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’immagine scelta ricorda non poco il Sylvester Stallone degli anni ’80. Adolfoè un nuovo giocatore del Benevento da ieri pomeriggio, quando è stato depositato il contratto in Lega, ma oggi sia il club giallorosso che il Cska Mosca hanno annunciato sui loro canali ufficiali la buona riuscita dell’operazione. Il Benevento, in particolare, ha proseguito sulla linea dei cartoon tracciata fin dalla scorsa estate in collaborazione con la pagina Instagram el falso9. Se per Glik era stato scelto il richiamo a qualcosa a metà tra i personaggi Marvel di Hulk e ‘La Cosa’, persi è optato per un assetto da guerra in stile. Mimetica, fascia giallorossa, bandiera argentina sul petto e l’immancabile maglia del Benevento che fa capolino. Un ‘benvenuto’ apprezzato dall’attaccante che lo ...