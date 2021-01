Dybala: “Grande voglia di tornare in campo al più presto. Bravi raga! +3” (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo il successo della Juventus a Marassi sulla Sampdoria, Paulo Dybala, rimasto a Torino per recuperare dall’infortunio accusato qualche settimana fa, scalpita per il rientro e ha scritto così sui social: “Con voglia di tornare in campo al più presto! Bravi raga! +3”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo Dybala (@pauloDybala) Foto: Instagram personale Dybala L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo il successo della Juventus a Marassi sulla Sampdoria, Paulo, rimasto a Torino per recuperare dall’infortunio accusato qualche settimana fa, scalpita per il rientro e ha scritto così sui social: “Condiinal più+3”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo(@paulo) Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

infoitsport : Juventus, Dybala scalpita: 'Grande voglia di tornare in campo al più presto' - fede_dybala : RT @dreaminhogvarts: Pirlo su Chiesa: “È arrivato in punta di piedi perché il salto è stato grande, ma adesso sta bene e si è sbloccato anc… - incubo33_ : Grande centrocampo solido e compatto ! Un bel ritorno di dybala a san siro cosi riposano Ronaldo e morata. Vi ricor… - max68t : @luk1_m1l4n0 @DelfoP @FBiasin Il lattaio con la mamma maiala che da grande vuole fare il Dybala ( rima non cercata??) - Antonin30880485 : @kravotz @Freddyascott @GiacomoConcas @Rematto4 Morata dannoso nn scherziamo un grande giocatore nn è mai dannoso n… -