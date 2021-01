Caso Suarez | interviene la Figc in relazione alle indagini in corso

(Di sabato 30 gennaio 2021) Innotizie di stampa in ordineiniziative assunte dalla Procura Federale con riferimento all'indagine della Procura della Repubblica di Perugia sul, si precisa che il Procuratore Federale, sin dal settembre s, ha formalmente richiesto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Perugia per le esigenze del procedimento disciplinare sportivo.Il Procuratore di Perugia Dott. Raffaele Cantone, ritenendo la sussistenza del segreto istruttorio, ha negato l'ostensione degli atti dell'indagine penale ai sensi dell'art. 329 del codice di procedura penale, riservandosi di trasmetterli alla fine dell'indagine ancora in, allorquando, in base al codice di procedura penale, sarebbero cessate le esigenze correlate al segreto ...

La Federazione si esprime con una nota ufficiale sul suo sito sulla questione dell'esame falso al calciatore La Figc interviene nel. Con una nota ufficiale, la Federcalcio dichiara di aver chiesto da settembre, in via formale, che le fossero trasmessi gli atti relativi all'indagine. Ma che il procuratore Cantone si è ...