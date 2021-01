Bari, 16enne muore percipitando da un palazzo abbandonato in fiamme (Di sabato 30 gennaio 2021) Un altro caso di un giovanissimo che perde la vita in circostanze misteriose: altra sfida social finita male o semplice e tragico incidente? Un suicidio maturato in solitudine o istigato da un terzo? I carabinieri al momento sono al lavoro per capire cosa sia accaduto. I carabinieri di Modugno sono arrivati ieri sul posto di un ex pastificio abbandonato perché era stato segnalato un incendio al suo interno. Arrivati sul posto, hanno trovato dei cartoni bruciati e il corpo del ragazzo. Al momento sono ancora da accertare le dinamiche dell’accaduto. Potrebbe trattarsi di una “bravata” finita male, oppure di un suicidio. I cartoni lasciano presagire la possibilità che il ragazzo stesso abbia dato fuoco ai cartoni per poi avventurarsi dentro l’edificio, e che sia poi scivolato, ma è solo un’ipotesi. I carabinieri stanno lavorando per chiarire le dinamiche ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 30 gennaio 2021) Un altro caso di un giovanissimo che perde la vita in circostanze misteriose: altra sfida social finita male o semplice e tragico incidente? Un suicidio maturato in solitudine o istigato da un terzo? I carabinieri al momento sono al lavoro per capire cosa sia accaduto. I carabinieri di Modugno sono arrivati ieri sul posto di un ex pastificioperché era stato segnalato un incendio al suo interno. Arrivati sul posto, hanno trovato dei cartoni bruciati e il corpo del ragazzo. Al momento sono ancora da accertare le dinamiche dell’accaduto. Potrebbe trattarsi di una “bravata” finita male, oppure di un suicidio. I cartoni lasciano presagire la possibilità che il ragazzo stesso abbia dato fuoco ai cartoni per poi avventurarsi dentro l’edificio, e che sia poi scivolato, ma è solo un’ipotesi. I carabinieri stanno lavorando per chiarire le dinamiche ...

