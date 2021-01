UeD | Davide Donadei non se l’aspettava | “Sciolto in lacrime per il gesto di Beatrice”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 gennaio 2021) La settimana a Uomini e Donne si conclude in modo a dir poco scoppiettante. Dopo aver festeggiato il compleanno di Gemma Galgani in studio, grandi protagonisti della nuova puntata sono Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Stando alle anticipazioni diffuse in rete, il pubblico del dating show di Maria De Filippi assisterà a un colpo di scena: Roberta chiuderà definitivamente con Riccardo. Dopo aver cercato di ricucire con lui, la dama di Cassino getterà la spugna con il cavaliere tarantino e si dirà pronta a cercare un amore meno “litigarello”. Dopo questo stop, Guarnieri potrà però “consolarsi” con altre corteggiatrici, scese proprio per lui. Ma non lo farà almeno oggi: a sorpresa l’ex di Ida Platano non ne terrà nemmeno una per approfondire la conoscenza. (Continua dopo la foto) Il motivo è presto detto: il cavaliere sottolineerà di non essere rimasto colpito da nessuna di loro a ...