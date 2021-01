Sonic The Hedgehog perde il suo doppiatore: Roger Craig Smith non presterà più la sua voce a Sonic (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roger Craig Smith, il prolifico doppiatore di Sonic the Hedgehog, non presterà più la sua voce all'amato porcospino blu. Un rappresentante di Sega ha detto a Kotaku che la società "sarà sempre grata a Roger per il suo contributo al franchise". Roger Craig Smith ha doppiato Sonic per la prima volta nel 2010 in Sonic Free Riders, in esclusiva per Kinect, e in più di una dozzina di videogiochi negli ultimi dieci anni, comprese le apparizioni nella serie Smash Bros. Ha anche doppiato Sonic in 104 episodi della serie animata di Sonic Boom ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 29 gennaio 2021), il prolificodithe, nonpiù la suaall'amato porcospino blu. Un rappresentante di Sega ha detto a Kotaku che la società "sarà sempre grata aper il suo contributo al franchise".ha doppiatoper la prima volta nel 2010 inFree Riders, in esclusiva per Kinect, e in più di una dozzina di videogiochi negli ultimi dieci anni, comprese le apparizioni nella serie Smash Bros. Ha anche doppiatoin 104 episodi della serie animata diBoom ...

