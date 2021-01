Riaperture a rischio: i contagi secondo i servizi, sarebbero molti di più (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un report dei servizi segreti italiani getta ombre sui reali contagi da Coronavirus in Italia: sarebbero infatti molti di più di quelli finora conteggiati ma, per una serie di cause concomitanti, i numeri offerti al Ministero della Salute risulterebbero più bassi. Riaperture a rischio, dunque, proprio adesso che alcune regioni sembrano essere in procinto di passare nella tanto attesa zona gialla, quella con minori restrizioni? E’ presto per dirlo, certamente il report fatto recapitare al premier Giuseppe Conte lascia qualche perplessità in merito. Facciamo luce allora su una vicenda che potrebbe aprire nuovi scenari, qualora fosse confermata la teoria per cui la curva dei contagi in Italia sarebbe molto più alta di quella finora ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un report deisegreti italiani getta ombre sui realida Coronavirus in Italia:infattidi più di quelli finora conteggiati ma, per una serie di cause concomitanti, i numeri offerti al Ministero della Salute risulterebbero più bassi., dunque, proprio adesso che alcune regioni sembrano essere in procinto di passare nella tanto attesa zona gialla, quella con minori restrizioni? E’ presto per dirlo, certamente il report fatto recapitare al premier Giuseppe Conte lascia qualche perplessità in merito. Facciamo luce allora su una vicenda che potrebbe aprire nuovi scenari, qualora fosse confermata la teoria per cui la curva deiin Italia sarebbe molto più alta di quella finora ...

