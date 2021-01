Polveri sottili, in Campania tutte i capoluoghi sforano i limiti. Avellino maglia nera del Centro Sud (Di venerdì 29 gennaio 2021) Anche in tempo di pandemia in Campania l’emergenza smog non si arresta, come conferma il report annuale Mal’aria di città 2021 di Legambiente. Nel 2020 in Campania sono tre i capoluoghi di provincia che hanno superato almeno con una centralina il limite previsto per le Polveri sottili (Pm10), ossia la soglia dei 35 giorni nell’anno solare con una media giornaliera superiore ai 50 microgrammi/metro cubo. Ad Avellino spetta la maglia nera con 78 giorni di sforamenti registrati nella centralina Scuola Alighieri. Un record negativo per il capoluogo avellinese che si classifica al settimo posto in Italia e prima nel Centro sud. A seguire NAPOLI con 55 giorni di superamento dei limiti presso la centralina di Via Argine, e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 gennaio 2021) Anche in tempo di pandemia inl’emergenza smog non si arresta, come conferma il report annuale Mal’aria di città 2021 di Legambiente. Nel 2020 insono tre idi provincia che hanno superato almeno con una centralina il limite previsto per le(Pm10), ossia la soglia dei 35 giorni nell’anno solare con una media giornaliera superiore ai 50 microgrammi/metro cubo. Adspetta lacon 78 giorni di sforamenti registrati nella centralina Scuola Alighieri. Un record negativo per il capoluogo avellinese che si classifica al settimo posto in Italia e prima nelsud. A seguire NAPOLI con 55 giorni di superamento deipresso la centralina di Via Argine, e ...

fattoquotidiano : Smog, nonostante il lockdown 60 città italiane hanno sforato i limiti dell’Oms per le polveri sottili: la classific… - Agenzia_Ansa : #Smog, 35 capoluoghi di provincia fuorilegge per polveri sottili nel 2020. Rapporto #Legambiente, a #Torino maglia… - MediasetTgcom24 : Smog, Legambiente: 35 citta 'fuorilegge' per le polveri sottili nel 2020 #polverisottili - GASirianni : RT @ferpress: Dossier Mal’aria di città 2021: 35 capoluoghi di provincia fuorilegge per #polverisottili. @Legambiente - Ferpress https://t.… - zangaridelbalzo : RT @ferpress: Dossier Mal’aria di città 2021: 35 capoluoghi di provincia fuorilegge per #polverisottili. @Legambiente - Ferpress https://t.… -