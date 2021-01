Meteo, aumentano le temperature: freddo in pausa poi peggioramento (Di venerdì 29 gennaio 2021) Continua la pausa anticiclonica del Meteo in Italia, con un nuovo aumento delle temperature. Il freddo ancora in pausa, prima di un nuovo peggioramento. Seconda giornata di pausa dal freddo per la penisola italiana. Infatti anche durante questo venerdì il Meteo fa risaltare un aumento delle temperature, con condizioni Meteorologiche migliori sulla nostra penisola. Ma L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Continua laanticiclonica delin Italia, con un nuovo aumento delle. Ilancora in, prima di un nuovo. Seconda giornata didalper la penisola italiana. Infatti anche durante questo venerdì ilfa risaltare un aumento delle, con condizionirologiche migliori sulla nostra penisola. Ma L'articolo proviene da Inews.it.

Continua la pausa anticiclonica del meteo in Italia, con un nuovo aumento delle temperature. Il freddo ancora in pausa, prima di un nuovo peggioramento.

29 gennaio, il meteo: progressivo miglioramento

Le previoni dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure per oggi, venerdì 29 gennaio 2021: Al mattino ancora nubi diffuse con possibili deboli e olati piovaschi sul Centro-Levante. D ...

Le previoni dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure per oggi, venerdì 29 gennaio 2021: Al mattino ancora nubi diffuse con possibili deboli e olati piovaschi sul Centro-Levante.