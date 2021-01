In Portogallo approvata l’eutanasia

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Eutanasiain. Ora il provvedimento dovrà essere autorizzato dal Capo dello Stato. LISBONA () – Eutanasiain. Il Parlamento ha dato il via libera al provvedimento con 136 voti a favore, 78 contrari e 4 astenuti. A dare la notizia sono stati i media locali, riportati dall’Ansa. Il provvedimento è stato votato dalla sinistra, dai verdi, dai liberali e dai socialisti. Contrari, invece, i comunisti, i popolari e parte del Partito socialista. Una misura che nelle prossime settimane dovrà essere autorizzato dal Capo dello Stato. Il progetto di legge Il progetto di legge prevede di non punire “l’anticipazione della morte per decisione della persona stessa in situazione di sofferenza estrema, con lesioni irreversibili, di estrema gravità, ...