Il cast di «The Crown» balla sulle note di Lizzo: il video diventa virale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Anche i reali ballano. Non i veri, ma quelli di The Crown, la serie di Netflix incentrata sull’ascesa al trono della regina Elisabetta II che ha portato gli inglesi a chiedersi più volte il confine tra realtà e finzione, scambiando spesso e volentieri la messa in scena per verità inattaccabile e incontrovertibile. In un video pubblicato sul web e diventato subito virale troviamo, infatti, il cast della serie allineato per eseguire un passo di danza sulle note di Good As Hell di Lizzo: vestiti di nero (la scena che stavano girando era, infatti, quella di un funerale), Olivia Colman (Elisabetta), Tobias Menzies (Filippo), Helena Bonham Carter (Margaret), Josh O’Connor (Carlo), Erin Doherty (Anna) e Marion Bailey (la Regina Madre) ballano in maniera scanzonata, rassicurati dal fatto che il video non sarebbe mai stato pubblicato da nessuna parte. https://www.youtube.com/watch?v=JjVOb8wHVo0 Leggi su vanityfair (Di venerdì 29 gennaio 2021) Anche i reali ballano. Non i veri, ma quelli di The Crown, la serie di Netflix incentrata sull’ascesa al trono della regina Elisabetta II che ha portato gli inglesi a chiedersi più volte il confine tra realtà e finzione, scambiando spesso e volentieri la messa in scena per verità inattaccabile e incontrovertibile. In un video pubblicato sul web e diventato subito virale troviamo, infatti, il cast della serie allineato per eseguire un passo di danza sulle note di Good As Hell di Lizzo: vestiti di nero (la scena che stavano girando era, infatti, quella di un funerale), Olivia Colman (Elisabetta), Tobias Menzies (Filippo), Helena Bonham Carter (Margaret), Josh O’Connor (Carlo), Erin Doherty (Anna) e Marion Bailey (la Regina Madre) ballano in maniera scanzonata, rassicurati dal fatto che il video non sarebbe mai stato pubblicato da nessuna parte. https://www.youtube.com/watch?v=JjVOb8wHVo0

