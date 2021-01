GFvip, rivelazione bomba di Giulia Salemi: “Mi eccita..” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Giulia Salemi si lascia andare ad una dichiarazione molto particolare in una conversazione insieme ad un’altra concorrente Giulia Salemi (Instagram)Giulia Salemi è sempre più al centro dell’attenzione in questa edizione del Grande Fratello Vip. La bella influencer è alla sua seconda esperienza in questo reality. Già nella sua prima apparizione abbiamo imparato a conoscerla e ad apprezzare molti lati del suo carattere, spesso sopra le righe. Non è solo il pubblico però ad averla trovata gradevole. Quell’anno tra i concorrenti c’era anche Alessandro Cecchi Paone, il quale in Giulia trovò inaspettatamente una buona amica. Tra i due, nella sorpresa generale, nacque un ottimo rapporto molto apprezzato dagli spettatori. Anche quest’anno è riuscita a ... Leggi su kronic (Di venerdì 29 gennaio 2021)si lascia andare ad una dichiarazione molto particolare in una conversazione insieme ad un’altra concorrente(Instagram)è sempre più al centro dell’attenzione in questa edizione del Grande Fratello Vip. La bella influencer è alla sua seconda esperienza in questo reality. Già nella sua prima apparizione abbiamo imparato a conoscerla e ad apprezzare molti lati del suo carattere, spesso sopra le righe. Non è solo il pubblico però ad averla trovata gradevole. Quell’anno tra i concorrenti c’era anche Alessandro Cecchi Paone, il quale introvò inaspettatamente una buona amica. Tra i due, nella sorpresa generale, nacque un ottimo rapporto molto apprezzato dagli spettatori. Anche quest’anno è riuscita a ...

AlexAng68052367 : RT @Steph2anieG: Ma quanto sei PORACCIA che per una rivelazione di Maria Teresa, dove non ti ha nè insultata, nè offesa e non ha detto null… - shipstellari : RT @Steph2anieG: Ma quanto sei PORACCIA che per una rivelazione di Maria Teresa, dove non ti ha nè insultata, nè offesa e non ha detto null… - _myfictionworld : RT @Steph2anieG: Ma quanto sei PORACCIA che per una rivelazione di Maria Teresa, dove non ti ha nè insultata, nè offesa e non ha detto null… - Lmr17711551 : RT @Steph2anieG: Ma quanto sei PORACCIA che per una rivelazione di Maria Teresa, dove non ti ha nè insultata, nè offesa e non ha detto null… - Steph2anieG : Ma quanto sei PORACCIA che per una rivelazione di Maria Teresa, dove non ti ha nè insultata, nè offesa e non ha det… -

Ultime Notizie dalla rete : GFvip rivelazione GF Vip: Elettra Lamborghini sognando Rosalinda, la dichiarazione in diretta

Elettra Lamborghini dichiara apertamente la sua attrazione per Rosalinda Cannavò ed al Grande Fratello Vip è subito rivelazione. La cantante ed influencer , Elettra Lamborghini , ha palesato inaspettatamente un nascente interesse per la coinquilina messinese del Grande Fratello Vip . La notizia però sembra ...

«Mi ha chiesto se volessi...», Nicolò Zenga rivelazione inaspettata su suo padre

Il pubblico di Canale 5 davanti ad una rivelazione del genere è rimasto completamente senza parole. ... Nicolò Zenga confessione choc su suo padre Nicolò Zenga , fratello del volto noto del GFVip 5 ...

GFvip, rivelazione bomba di Giulia Salemi: “Mi eccita..” kronic Flavia Vento spiazza sul GF Vip: “Spero di tornare in un’altra edizione”

GF Vip Flavia Vento, la richiesta inattesa: "Spero di tornare in un'altra edizione" Una ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip che ...

GF Vip: i concorrenti snobbano un regalo per Elisabetta Gregoraci – VIDEO

Al GF Vip, nonostante non faccia più parte dei concorrenti. Elisabetta Gregoraci continua a ricevere sorprese. Come hanno reagito i vip?

Elettra Lamborghini dichiara apertamente la sua attrazione per Rosalinda Cannavò ed al Grande Fratello Vip è subito. La cantante ed influencer , Elettra Lamborghini , ha palesato inaspettatamente un nascente interesse per la coinquilina messinese del Grande Fratello Vip . La notizia però sembra ...Il pubblico di Canale 5 davanti ad unadel genere è rimasto completamente senza parole. ... Nicolò Zenga confessione choc su suo padre Nicolò Zenga , fratello del volto noto del5 ...GF Vip Flavia Vento, la richiesta inattesa: "Spero di tornare in un'altra edizione" Una ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip che ...Al GF Vip, nonostante non faccia più parte dei concorrenti. Elisabetta Gregoraci continua a ricevere sorprese. Come hanno reagito i vip?