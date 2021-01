Covid, primo rapporto Ema su vaccino Pfizer conferma sicurezza (Di venerdì 29 gennaio 2021) Secondo l'Agenzia europea del farmaco, in base ai primi dati raccolti dalla sua immissione in commercio, il vaccino Pfizer - BioNtech conferma di essere sicuro. Le 'segnalazioni di sospette reazioni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 29 gennaio 2021) Secondo l'Agenzia europea del farmaco, in base ai primi dati raccolti dalla sua immissione in commercio, il- BioNtechdi essere sicuro. Le 'segnalazioni di sospette reazioni ...

Focolai, tracciamento, ospedali, controlli: al calo dell’Rt deve seguire quello delle terapie intensive Ragusa - Contagi da 5 giorni sotto quota mille, inferiori al numero di chi guarisce dal Covid, i ...

