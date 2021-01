Vaccino, Fondazione Gimbe: “In Lombardia più dosi a non sanitari” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Di Maria Laura Iazzetti Leggi su dire (Di giovedì 28 gennaio 2021) Di Maria Laura Iazzetti

petergomezblog : Vaccino anti-Covid, Fondazione Gimbe: “A rischio le seconde dosi, Regioni accantonino fiale. Meno contagi grazie al… - vincemes70 : RT @RaiNews: Cartabellotta: con questi ritmi solo il 14 per cento della popolazione riceverà il vaccino entro fino aprile - RaiNews : Cartabellotta: con questi ritmi solo il 14 per cento della popolazione riceverà il vaccino entro fino aprile - NEVERMIND_FRRB : RT @don_gnocchi: Vuoi sapere come funziona il vaccino contro il #Covid-19? Il #Labion (Laboratorio di #Nanomedicina e #Biofotonica Clinica)… - Alice_Gualerzi : RT @don_gnocchi: Vuoi sapere come funziona il vaccino contro il #Covid-19? Il #Labion (Laboratorio di #Nanomedicina e #Biofotonica Clinica)… -