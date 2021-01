Superenalotto 28 Gennaio | numeri estratti e ritardatari

Leggi su giornal

(Di giovedì 28 gennaio 2021)28– Ilè il concorso a premi più ambito dagli Italiani: nato per affiancare il Lotto, con il tempo è diventato un gioco capace di eguagliare se non superare il gioco del Lotto. È gestito dalla Sisal ed è definito come giococo a totalizzatore, dunque ha un funzionamento molto diverso rispetto al Lotto per quanto riguarda le vincite, i premi e le quote. A differenza del Lotto, infatti, si tratta di un gioco a vincita variabile, invece di gioco a vincita fissa. All’interno di questo articolo spiegheremo tutto ciò che c’è da sapere sul: come si gioca, quando avvengono le estrazioni, come funzionano le diverse combinazioni, come si vince e come fare per capire se la propria schedina è quella vincente. Come si gioca al ...