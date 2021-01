Sci di fondo | orari fine settimana Falun | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Lo sci diprosegue con una nuova tappa scandinava della Coppa del Mondo 2020-2021: il circuito maggiore nel prossimo, tra venerdì 29 e domenica 31 gennaio, infatti, si sposta da Lahti, in Finlandia, a, in Svezia. Si partirà venerdì 29 alle ore 11.15 con la 15 km tl maschile ed alle ore 13.00 con la 10 km tl femminile, mentre sabato 30 si proseguirà alle ore 13.30 con la 15 km tc mass start maschile ed alle ore 14.55 con la 10 km tc mass start femminile, indomenica 31 ci saranno le sprint tc, con le qualificazioni alle ore 11.00 e le finali alle ore 13.30. Le gare della Coppa del Mondo di sci disaranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport, mentre la direttasarà affidata a RaiPlay, ed Eurosport Player, ...