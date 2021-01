Sampdoria-Juventus, Audero: “Sarebbe importante far punti, ma Ronaldo è inarrestabile” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Emil Audero ha concesso un’intervista all’emittente televisiva Sky Sport, presentando l’imminente scontro tra la sua Sampdoria e la Juventus di Cristiano Ronaldo. Il portiere blucerchiato ha considerato la possibilità di strappare dei punti ai campioni d’Italia in carica, sebbene abbia ben considerato la variante Ronaldo, sempre imprevedibile e spesso inarrestabile. Di seguito le parole dell’estremo difensore della Sampdoria, in vista del match valido per la ventesima giornata della Serie A 2020/2021: “Ronaldo? Puoi studiarlo quanto vuoi, ma ha così tante qualità che c’è poco da fare a prescindere. Sarebbe importante strappare almeno un punto alla Juventus. Ci siamo andati vicini al ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Emilha concesso un’intervista all’emittente televisiva Sky Sport, presentando l’imminente scontro tra la suae ladi Cristiano. Il portiere blucerchiato ha considerato la possibilità di strappare deiai campioni d’Italia in carica, sebbene abbia ben considerato la variante, sempre imprevedibile e spesso. Di seguito le parole dell’estremo difensore della, in vista del match valido per la ventesima giornata della Serie A 2020/2021: “? Puoi studiarlo quanto vuoi, ma ha così tante qualità che c’è poco da fare a prescindere.strappare almeno un punto alla. Ci siamo andati vicini al ...

