Paganese | arriva un giovane centrocampista dalla Juve Stabia

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLarinforza il proprio centrocampo con unprelevato. La società azzurrostellata si è infatti assicurata le prestazioni di Giovanni Volpicelli, classe 1999, originario di Napoli e con un passato nel settore giovanile del Benevento. La notizia è stata ufficializzata dal sodalizio di Castellammare dicon il seguente comunicato: “Rendiamo noto che è stato perfezionato l’accordo con laCalcio 1926 per la cessione del diritto alle prestazioni sportive delGiovanni Volpicelli, classe ’99. La S.S.ringrazia il giocatore per la correttezza e la professionalità sempre ...

Paganesemania : #Paganese, arriva un nuovo attaccante per Di Napoli: ecco Raffini dalla Fermana - IAMCALCIOSALERN : Paganese, rinforzo in attacco: arriva dalla Fermana -

Ultime Notizie dalla rete : Paganese arriva

Tuttocampo

La Paganese rinforza il proprio centrocampo con un giovane centrocampista prelevato dalla Juve Stabia. La società azzurrostellata si è infatti assicurata le prestazioni di Giovanni Volpicelli, classe ...Due arrivi e quattro partenze in queste ore per la Casertana. Con il mercato che chiuderà i battenti il prossimo lunedì, i rossoblù stanno per sistemare gl ...